Une sénatrice américaine devient maman pendant son mandat, une première

Washington - La sénatrice américaine Tammy Duckworth, 50 ans, a annoncé lundi avoir mis au monde une petite fille, devenant la première membre du Sénat à avoir un enfant durant son mandat."Bryan, Abigail et moi ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir notre petite Maile Pearl dans la famille", a écrit sur Twitter l'élue démocrate de Chicago, qui a accouché dans une clinique de la banlieue de Washington selon le quotidien Chicago Sun Times.L'ancienne combattante est déjà maman d'une fille, Abigail, née en 2014 alors qu'elle était élue depuis deux ans à la Chambre des représentants. Son mari, Bryan Bowlsbey, est également un ancien militaire.Plusieurs élus des deux bords l'ont félicitée sur Twitter. "Vous êtes une inspiration pour toutes les mères qui travaillent", l'a ainsi saluée la sénatrice démocrate du Nevada, Catherine Cortez Masto.Tammy Duckworth ajoute cet heureux évènement à d'autres premières. Ancienne militaire, elle est aussi le premier membre du Congrès né en Thaïlande et la première élue aux deux jambes amputées.Elle a perdu ses jambes et frôlé la mort en Irak le 12 novembre 2004, quand l'hélicoptère "Blackhawk" qu'elle co-pilotait a été touché par une roquette.Après une longue rééducation avec des prothèses, elle est devenue directrice du département pour les vétérans de l'Etat de l'Illinois puis, nommée par le président Barack Obama en 2009, secrétaire adjointe aux Anciens combattants.En révélant sa grossesse, la sénatrice avait dénoncé le "manque de représentativité qui existe dans notre pays". Les neuf autres femmes du Congrès ayant eu un enfant pendant leur mandat étaient à la Chambre des représentants.Le Sénat compte désormais 23 élues sur 100 membres -un record dans son histoire- avec l'intronisation lundi de la républicaine Cindy Hyde-Smith, première femme choisie par le Mississippi pour siéger à la Chambre haute du Congrès. Elle remplace Thad Cochran, démissionnaire pour raisons de santé, jusqu'aux élections parlementaires de novembre.Occupant l'ancien siège de Barack Obama depuis 2016, Tammy Duckworth est célèbre pour avoir recadré le président Donald Trump en janvier 2018 (BIEN: 2018)."Je n'ai pas de leçon à recevoir sur les besoins militaires de quelqu'un qui a échappé à cinq reprises à la conscription", avait-elle lancé, accusant le commandant en chef d'avoir évité la mobilisation pendant la guerre du Vietnam.Tammy Duckworth est née en 1968 à Bangkok où son père, ancien Marine, travaillait dans l'humanitaire. Après avoir vécu à Singapour et Jakarta, sa famille s'est installée à Hawaï où elle a survécu grâce à l'aide alimentaire gouvernementale.Elle s'était destinée à la diplomatie avant de décider de s'engager dans l'armée.(©AFP / 09 avril 2018 21h08)