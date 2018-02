Une "serviette", une judoka, une cathédrale: le Kosovo en cinq points

Le Kosovo, qui fête samedi les dix ans de son indépendance, a un drapeau dont peu se préoccupent, quatre codes téléphoniques, une judoka et une grande cathédrale qui sonne creux.Les Kosovars sont convaincus que le drapeau du Kosovo -- son territoire et six étoiles jaunes sur fond bleu--, surnommé "la serviette", a surtout été adopté pour satisfaire les Occidentaux.Le drapeau qui flotte partout, c'est celui de l'Albanie: l'aigle bicéphale noir sur fond rouge. Pour les Kosovars albanais, il ne faut pas y voir un rêve de "Grande Albanie", juste l'attachement à la nation albanaise.Un autre drapeau à la cote: la bannière étoilée s'affiche jusque dans les bâtiments officiels. Reconnaissants du soutien de Washington dans la lutte pour l'indépendance, les Kosovars se décrivent comme le peuple le plus pro-américain du monde. Une statue de Bill Clinton s'élève à Pristina, des rues sont baptisées aux noms de George W. Bush, Hillary Clinton ou Madeleine Albright.Rien de tel dans les zones où vit la minorité serbe: à Mitrovica ou à Gracanica, ce sont les couleurs serbes qui flottent.Résultat de la guérilla diplomatique menée par la Serbie pour s'opposer à toute reconnaissance internationale de son ex-province, le Kosovo a trois codes internationaux en usage (+381, +377 et +386). Aucun n'est celui officiellement attribué au Kosovo (+383)...Le +381 est le code de la Serbie. Le +377 et le +386 sont les codes... de Monaco et de la Slovénie que les opérateurs du Kosovo utilisent (contre paiement). Le +383 doit entrer en vigueur cette année. Le réseau social Viber s'est offert une grande popularité en devançant l'appel début février pour son application.Le grand frère albanais attend son premier titre olympique. Il n'aura fallu qu'une édition, en 2016 à Rio, pour le Kosovo grâce à la judoka Majlinda Kelmendi.Le Kosovo a fait du sport un instrument diplomatique. Il avait arraché son adhésion au Comité international olympique (CIO) en 2014, au grand dam de la Serbie.Ses footballeurs brillent aussi, mais surtout sous les couleurs suisses. Derrière ses stars Valon Behrami et Granit Xhaka, le football helvète s'est trouvé un gisement de talents dans son immigration kosovare, représentée dans toutes ses sélections de jeunes.Elle a son ministère. Ils sont 700.000 Kosovars albanais à l'étranger, surtout en Allemagne et en Suisse, pour environ 1,8 million d'habitants.Elle joue un rôle économique majeur. Durant les dix premiers mois de 2017, elle a apporté quelque 620 millions d'euros de devises.Les Kosovars albanais sont à 95% musulmans. On trouve pourtant à Pristina, flambant neuve, une des plus grandes cathédrales catholiques des Balkans, Sainte Mère Teresa, du nom de la religieuse d'origine albanaise. L'édifice aurait été voulu par l'ex-président Ibrahim Rugova comme symbole de la reconnaissance envers l'Occident qui l'avait soutenu dans sa lutte d'indépendance.(©AFP / 16 février 2018 11h30)