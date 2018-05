Une start-up aide à surmonter les handicaps pour la navigation internet

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

Paris - Une start-up de Limoges, Facil'iti, a développé un "filtre" qui facilite la navigation sur internet pour les publics en situation de handicap, comme les malvoyants, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou les dyslexiques.Ce logiciel, présenté au salon Vivatech, permet d'adapter l'affichage d'un site web en fonction des besoins liés à un handicap visuel, moteur ou cognitif de l'internaute."C'est un filtre qui va adapter l'interface sur l'écran sans en changer le code", en fonction de la situation de l'utilisateur, indique à l'AFP Yves Cornu, le directeur général de la jeune pousse.La start-up estime que jusqu'à 25% de la population peut avoir des difficultés à naviguer sur un site internet. Ainsi un daltonien est incapable de différencier des couleurs, une personne atteinte de la maladie de Parkinson ne peut pas cliquer sur des menus déroulant à cause de ses tremblements, des polices de caractère peuvent être inadaptées, etc.Facil'Iti offre 13 fonctionnalités pour adapter la navigation en fonction du handicap, et crée un filtre permettant notamment de grossir une police, d'adapter les zones de navigation et zones à cliquer, ou de remplacer des couleurs.LCI.fr l'a adopté cette semaine pour optimiser l'accessibilité de son site d'informations aux personnes handicapées ou âgées et plusieurs groupes français comme BPCE, Allianz, Michelin ou Carrefour l'utilisent pour leurs sites publics ou intranet.La société a ouvert une filiale au Japon pour y exporter son logiciel. "Le gouvernement japonais nous a contacté parce que la population âgée est très importante là-bas", explique Yves Cornu.Le logiciel est payé sous forme d'abonnement par les sites et est gratuit pour les internautes.La start-up, qui s'est jusqu'à présent autofinancée, était présentée pendant la 3e édition de Viva Technology par le groupe TF1, qui lui a décerné le "Prix Start-Up MediaLab TF1 2018".VivaTech, organisé par Publicis et le groupe Les Echos, accueille des milliers de start-up jusqu'à samedi à la porte de Versailles à Paris.lgo/soe/eb(©AFP / 25 mai 2018 16h00)