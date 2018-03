Une taxe américaine sur l'acier serait "inacceptable" pour le Canada

Ottawa - Toute éventuelle taxe douanière imposée par les Etats-Unis sur les exportations d'acier et d'aluminium du Canada serait "inacceptable", a averti jeudi le ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne.Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il allait imposer de fortes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, sans toutefois spécifier quels pays seront visés.Le Canada est le premier fournisseur d'acier et d'aluminium des Etats-Unis.Les importations américaines d'acier proviennent à 16% du Canada, et aussi du Brésil (13%) et de Corée du Sud (10%).Selon la revue professionnelle All Aluminum Insider, 54% des importations d'aluminium américaines provenaient du Canada."Nous suivons prudemment la situation", a assuré M. Champagne."Tout tarif ou quota qui serait imposé à notre industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium serait inacceptable", a-t-il déclaré lors de la séance des questions au Parlement.Le président américain a évoqué des tarifs douaniers de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium."Une telle décision aurait un impact de part et d'autre de la frontière" canado-américaine, a souligné le ministre du Commerce international en promettant de défendre les travailleurs et les industries canadiennes du secteur.(©AFP / 01 mars 2018 20h38)