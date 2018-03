Une taxe américaine sur l'acier serait "inacceptable" pour le Canada

Ottawa - Toute éventuelle taxe douanière imposée par les Etats-Unis sur les exportations d'acier et d'aluminium du Canada serait "inacceptable", a averti jeudi le ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne.Le gouvernement canadien est surpris d'une décision qui risque finalement de jouer contre les industriels américains."Les Etats-Unis affichent un surplus de 2 milliards de dollars dans le commerce de l'acier avec le Canada", a souligné pour sa part la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland."Le Canada achète plus d'acier américain que tout autre pays au monde, achats qui représentent 50% des exportations américaines dans le domaine", a-t-elle précisé.Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il allait imposer de fortes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, sans toutefois spécifier quels pays seront visés.Le Canada est le premier fournisseur d'acier et d'aluminium des Etats-Unis.Les importations américaines d'acier proviennent à 16% du Canada, et aussi du Brésil (13%) et de Corée du Sud (10%).Selon la revue professionnelle Al Aluminum Insider, 54% des importations d'aluminium américaines provenaient du Canada."Tout tarif ou quota qui serait imposé à notre industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium serait inacceptable", a déclaré M. Champagne lors de la séance des questions au Parlement.Le président américain a évoqué des tarifs douaniers de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium."Les restrictions nuiraient aux travailleurs, à l'industrie et aux fabricants des deux côtés de la frontière", a martelé Mme Freeland, chargée de la difficile renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique."L'industrie de l'acier et de l'aluminium est hautement intégrée et soutient des chaînes d'approvisionnement manufacturières essentielles en Amérique du Nord", a-t-elle illustré."Le gouvernement canadien continuera de faire valoir ce point directement à tous les échelons du gouvernement américain", a-t-elle insisté.Qui plus est, selon elle, en tant que fournisseur fiable d'acier et d'aluminium, le Canada "est reconnu dans la loi américaine comme faisant partie de la plateforme technologique et industrielle nationale du secteur de la défense américain"."Si des restrictions devaient être imposées aux produits d'acier et d'aluminium canadiens, nous prendrions les mesures nécessaires pour défendre nos intérêts commerciaux et nos travailleurs", a-t-elle averti.Les Etats-Unis "n'ont fait mention d'aucune exemption pour le Canada, ce qui représenterait "un coup dur" pour l'industrie canadienne, ont estimé les analystes de la banque CIBC.(©AFP / 01 mars 2018 21h51)