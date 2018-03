Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé jeudi que son siège social allait quitter Londres pour être regroupé dans une seule entité juridique aux Pays-Bas.Le groupe disposait jusqu'à présent de deux sièges sociaux, l'un à Londres et l'autre à Rotterdam. Il explique dans un communiqué que les 7.300 personnes qu'il emploie au Royaume-Uni ne seront pas affectées par cette décision, qui intervient environ un an avant le Brexit.(©AFP / 15 mars 2018 08h46)