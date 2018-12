Unilever rachète des actifs de GSK en Asie pour 3,3 milliards

La Haye (awp/afp) - Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé lundi le rachat d'actifs du groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) en Asie pour un total de 3,3 milliards d'euros (3,7 milliards de francs)."Unilever annonce aujourd'hui (lundi) avoir signé un accord sur l'acquisition du portefeuille +santé, nourriture et boissons+ de GlaxoSmithKline en Inde, au Bangladesh et dans 20 autres marchés principalement en Asie", a déclaré le groupe dans un communiqué.Le Financial Times avait rapporté mercredi que la multinationale néerlandaise avait battu son rival Nestlé qui cherchait à renforcer sa position dominante sur le marché des boissons chaudes en poudre, où elle vend déjà Milo et Nesquik.afp/al(AWP / 03.12.2018 10h31)