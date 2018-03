VAT boucle 2017 sur des résultats record et maintient son dividende inchangé

Zurich (awp) - Le fabricant de soupapes à vide VAT a terminé l'année 2017 sur des résultats en hausse à tous les niveaux et nettement supérieurs aux attentes du marché. La croissance s'est accélérée au 4e trimestre, mais les entrées de commandes ont ralenti par rapport aux périodes précédentes, selon les chiffres publiés lundi. La direction du groupe saint-gallois anticipe une nouvelle poussée de croissance en 2018 et va proposer à ses actionnaires un dividende inchangé pour l'exercice écoulé.Les entrées de commandes se sont étoffées de 10,6% sur un an au dernier trimestre, portant l'évolution sur une année à 736,2 mio CHF (+31,0%). Sur l'ensemble de l'année, les ventes nettes ont bondi de plus d'un tiers (+36,3%) à 692,4 mio et se sont encore accélérées au cours des trois derniers mois de l'exercice.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), ajusté des effets non récurrents, s'est agrémenté de 36,1% à 215,1 mio CHF, pour une marge afférente stable, à 31,1%. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de 51,1% à 178,7 mio. Le résultat net s'est quant à lui envolé de 72,1% à 115,7 mio, avec à la clé une augmentation de 58,8% du bénéfice par action non dilué, qui passe à 3,86 CHF.Le conseil d'administration soumettra à ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 17 mai le maintien d'un dividende de 4,00 CHF par action. Ce dernier sera prélevé sur les réserves de capital, précise VAT dans son communiqué.Les chiffres publiés par VAT dépassent les attentes les plus optimistes en termes d'Ebitda ajusté et d'Ebit, alors que le bénéfice net est resté dans la haut de la moyenne des projections des analystes sollicités par AWP.La moitié d'entre eux avait également anticipé un rabotage du dividende. La rémunération des actionnaires s'inscrit au-delà de la politique annoncée, ce qui illustre "à quel point l'entreprise croit dans sa capacité à générer du cash".Pour l'exercice en cours, la direction du groupe de Suisse orientale table sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 15 et 20% et confirme son objectif de marge Ebitda de 33% à moyen terme.buc/al(AWP / 12.03.2018 08h10)