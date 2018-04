VAT toujours en forte croissance au premier trimestre

(ajoute détail des divisions)Zurich (awp) - Le fabricant de soupapes à vide VAT profite toujours d'une demande à des niveaux historiquement hauts. Les entrées de commandes et les ventes du groupe saint-gallois ont progressé d'un cinquième au 1er trimestre, avec une contribution positive des trois divisions. Le direction table sur un maintien de la croissance en 2018 et confirme les objectifs 2020.Les entrées de commandes se sont inscrites à 215,3 millions de francs, une hausse de 18,4% en rythme annuel, indique VAT mardi. Par rapport à fin 2017, le carnet d'ordres s'est étoffé de 10,8% à 183,5 millions. Le chiffre d'affaires net a gonflé de 20,2% à 197,8 millions.La divisions Valves, principale contributrice aux recettes, a renforcé ses revenus nets de 20,1% à 159,3 millions de francs. Les nouvelles commandes se sont envolées à 175,2 millions, soit +21,4%.Global Services enregistre également une forte hausse du chiffre d'affaires, de 22,4% à 26,7 millions, mais les entrées de commandes ont quelque peu stagné (+1,5%). Petit poucet du groupe, l'unité Industry présente également des taux de croissance ronflants, situés entre 15% et 20%.Dans son communiqué, la société affirme qu'elle a pu augmenter sa capacité de production annuelle à plus de 900 millions de francs entre janvier et mars, contre 850 millions trois mois auparavant. VAT a pu ainsi satisfaire la forte demande pour ses produits. Une nouvelle usine devrait être mise en exploitation au troisième trimestre en Malaisie.Le groupe devrait continuer de profiter de la bonne dynamique du marché. Pour l'année dans son ensemble, les recettes sont attendues en croissance de 15% à 20% à taux de change constants.L'objectif à moyen terme de marge opérationnelle brute (Ebitda) est reconduit. VAT s'attend toujours à atteindre 33% d'ici 2020.fr/al(AWP / 17.04.2018 09h10)