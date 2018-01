VD.ch - Bilan exceptionnel de l'exposition "Ai Weiwei. D'ailleurs c'est toujours les autres" (28/01/18)

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Succès public et critique, l'exposition "Ai Weiwei. D'ailleurs c'est toujours les autres" a fermé ses portes ce dimanche en totalisant 106 497 visiteuses et visiteurs. ¿A l'invitation du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne et en quatre mois, ils ont pu découvrir les 40 oeuvres de l'artiste chinois disséminées dans chacune des institutions du Palais de Rumine. Ce public exceptionnellement nombreux a montré son enthousiasme, et les médias suisses et européens ont salué la singularité de l'exposition.