Pour sa campagne d'information 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) cible les jeunes. Dès 18 ans, les jeunes en apprentissage et aux études, avec ou sans revenu, ignorent souvent qu'ils ont l'obligation de remplir une déclaration d'impôt. Les directeurs de région fiscale et leurs collaborateurs et collaboratrices se rendront dans les établissements de l'enseignement postobligatoire pour sensibiliser les jeunes à cette thématique. L'ACI a également la volonté d'être une éco-administration, soucieuse de diminuer la consommation de papier et de développer de nouvelles prestations.