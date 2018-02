Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Conformément à ce qui avait été annoncé le 15 juin 2017 lors de la répartition des départements pour la législature 2017-2022 et sur proposition du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), le Conseil d'État a validé la création d'une nouvelle Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) à compter du 1er juillet.