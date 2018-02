Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'État entame ce vendredi une série de travaux de renforcement du bâtiment principal de l'École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) sur le site de la Vallée de la jeunesse. Cette intervention fait suite au chantier de consolidation des structures entrepris dans l'urgence en 2013 et vise cette fois la stabilisation à long terme des fondations, afin d'éliminer les effets de tassement du terrain. Les travaux se concentreront sur les prochaines périodes de vacances scolaires et ne devraient pas perturber l'utilisation des locaux ni les programmes de cours et d'examens.