Après neuf années au service du développement du patrimoine vaudois, Laurent Chenu quittera ses fonctions de conservateur cantonal des monuments et sites le 28 février 2018, afin de reprendre sa carrière d'architecte indépendant. Le Conseil d'État lui manifeste sa reconnaissance pour l'ensemble du travail accompli au sein du Service immeubles, patrimoine et logistique et pour son engagement à la valorisation et à la sauvegarde du patrimoine vaudois.