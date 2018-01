Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Des vitesses nocturnes en baisse et un volume sonore ressenti diminué de moitié: l'analyse des mesures réalisées lors de la première phase de l'essai du 30 km/h nocturne sur les avenues de Beaulieu et Vinet à Lausanne livre de premiers résultats encourageants, corroborés par une enquête traduisant la satisfaction des riverains et des automobilistes. Le test se poursuivra avec de nouvelles mesures en octobre 2018, à la suite du réaménagement de l'avenue Vinet puis en mai 2019, avant le bilan final qui permettra au Canton et à la Ville de Lausanne d'orienter leurs politiques de mobilité en matière d'assainissement du bruit routier.