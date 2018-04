Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'Etat de Vaud, au travers de son Service des affaires culturelles, met à disposition des résidences d'artiste de six mois à Berlin et à New York. Ces deux résidences ont été attribuées par voie de concours à Sébastien Mettraux pour Berlin et à Matthieu Ruf pour New York, lauréats sélectionnés par un jury parmi une trentaine de dossiers; ils séjourneront dans ces villes durant le second semestre de l'année 2018.