Le pont routier et ferroviaire de St-Triphon devra être adapté dans le cadre de la 3e correction du Rhône. Lauréat du concours d'ingénierie et d'architecture organisé par les Cantons de Vaud et du Valais, le projet «Bonnie & Clyde» du bureau tessinois AF Toscano SA propose de conserver le pont existant et son arche métallique pour en valoriser les qualités. Il servira au trafic routier. En amont, un pont moderne et élancé sera construit pour faire circuler les trains. Le projet se distingue par la durabilité du parti pris, son économicité et l'image harmonieuse qu'il dégage.