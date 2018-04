Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La 7e édition des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) en Suisse a rencontré son public avec une mobilisation de près de 13'000 visiteurs dans les cinq cantons qui participaient cette année à la manifestation. Plus de 200 lieux ont permis de découvrir une large palette de métiers d'art pratiqués en territoire helvétique. Les Journées se sont déroulées du 20 au 22 avril dans les cantons de Genève, de Vaud, du Jura et – pour la première fois – du Valais et du Tessin.