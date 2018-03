Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil d'État a nommé Giancarlo Valceschini nouveau chef du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF), un des services du Département de la formation, la jeunesse et la culture (DFJC). Actuellement directeur général adjoint à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), chargé de l'organisation et de la planification (DOP), il succèdera au chef titulaire du SESAF, Serge Loutan, qui part à la retraite. Le récent engagement de M. Valceschini dans la conduite des travaux préparatoires au chantier de l'intégration scolaire «Vision 360°» a convaincu le Conseil d'État de le désigner à la tête du SESAF.