L'Ordre judiciaire vaudois a reçu en 2017 près de 58'000 nouvelles affaires (hors activités des offices des poursuites et des faillites et du Registre du commerce), soit une augmentation de 3% par rapport à 2016. Un nombre légèrement supérieur de dossiers a été traité durant la même période. La hausse a ainsi non seulement pu être absorbée, mais le nombre de causes pendantes en fin d'année a poursuivi sa baisse. Toutes procédures confondues, 84% des dossiers ont été clôturés en moins de six mois et 93% en moins d'une année.