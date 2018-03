Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Incyte Biosciences International Sarl, filiale suisse d'Incyte Corporation, une société biopharmaceutique dont le siège est aux États-Unis et spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments contre le cancer, prévoit de réunir ses équipes suisses de développement clinique et commerciales sur un seul site. La décision sur les nouveaux locaux à Morges dans le canton de Vaud survient quelques mois seulement après l'annonce de l'implantation de l'usine de production à Yverdon-les-Bains, où seront installées les opérations techniques.