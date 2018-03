Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les JEMA Vaud, organisées par le Département de la formation, de la jeunesse et dela culture, fêtent leur 5e anniversaire et invitent le public à célébrer les 20, 21 et 22 avrille dynamisme des métiers d'art pratiqués en terre vaudoise. Le programme se veut riche, ciselé et pourvoyeur de nouveauté et d'émerveillement. Quarante-huit rencontres avec des artisans d'art, 40 lieux aux quatre coins du canton et près de 100 artisans à l'oeuvre dont plus de la moitié programmés pour la première fois.