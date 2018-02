Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les Musée et Jardins botaniques cantonaux déroulent un tapis, non pas rouge, mais roulant pour son herbier vaudois. En effet, les 120'000 parts de l'herbier cantonal, la plus importante collection de l'institution, seront numérisées en sept semaines grâce à un système hollandais spécialement développé pour la numérisation des collections de plantes séchées. Un exploit à observer en direct pendant les jours ouvrables. Une exposition thématique accompagne l'événement.