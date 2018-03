Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Permettre aux entreprises et aux citoyens de faire leurs demandes et de recevoir les décisions de l'administration par voie électronique: voici la proposition du Conseil d'Etat au Grand Conseil. Ce plan doit poser des bases légales solides pour permettre la multiplication des prestations en ligne et assurer la confidentialité des échanges. Il s'agit notamment de mettre en place un moyen d'identification électronique pour les usagers et les entreprises qui souhaitent bénéficier de la cyberadministration. Pour faciliter son déploiement, le site internet www.vd.ch fait peau neuve aujourd'hui. Les nouvelles pages mettent l'accent sur les prestations offertes et s'adaptent à la lecture sur les smartphones et tablettes.