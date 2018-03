Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil fédéral a publié ce jour son message sur la réforme de la fiscalité des entreprises (Projet fiscal 17). Ce nouveau projet répond aux attentes des cantons dans la mesure où la Confédération a corrigé la part de l'impôt fédéral direct leur revenant à 21,2%, comme cela avait été initialement prévu. Le Conseil d'Etat salue une approche reprenant le modèle vaudois en prévoyant une compensation sociale et en prenant explicitement en compte les communes. Il se félicite aussi de la volonté du Conseil fédéral de mener à bien cette réforme le plus rapidement possible.