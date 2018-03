Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les communes de Prilly et Renens souhaitent créer une structure intercommunale pour superviser et accompagner le développement de Malley ainsi que pour gérer les projets d'équipements confiés aux communes. La future Fabrique de Malley doit permettre aux communes de disposer d'une équipe de spécialistes dédiée à la réalisation de ce site stratégique de l'agglomération Lausanne-Morges afin qu'il se transforme en un quartier exemplaire. Elle sera soutenue par le Canton. Le Département du territoire et de l'environnement financera la structure du projet à hauteur de 200'000 francs par an sur une période de quatre ans.