Avec la fin des travaux aux gares des Ripes et de Sugnens, l'extension de la cadence au quart d'heure jusqu'à Echallens entrera finalement en vigueur dimanche 11 août 2019. Cette amélioration notable de l'offre, la plus importante depuis l'introduction de la cadence 15 minutes entre Lausanne-Flon et Cheseaux en août 2013, est également coordonnée avec la rentrée scolaire.