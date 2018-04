Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN), la Section vaudoise du TCS et la Police cantonale vaudoise offrent la possibilité aux automobilistes vaudois âgés de 70 ans et plus de bénéficier gratuitement d'un demi-jour de prévention routière. Des ateliers théoriques et pratiques leur seront proposés les 26 avril, 25 juin, 30 août et 26 septembre. Initiée en 2017, cette opération de sensibilisation vise à permettre aux seniors de prendre conscience de l'évolution de leurs réflexes, de gagner en confiance et en sécurité.