Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) collaborent au renforcement de la formation professionnelle (duale et en école), ainsi qu’au soutien de la certification des acquis professionnels, conformément au programme de législature du Conseil d’Etat 2017-2022. Grâce à la politique active d'orientation des jeunes en difficultés vers la formation menée par le DSAS depuis plusieurs années, on constate une baisse de 17,2% des jeunes à l'aide sociale en 2018 et de 2,2% du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale pour la première fois depuis l’instauration du RI (2006).