L'Etat de Vaud dispose d'un studio/atelier situé dans le quartier de Wedding à Berlin, et d'un appartement dans le quartier de Manhattan à New York. Deux résidences sont mises au concours par le Service des affaires culturelles (SERAC) pour un séjour de six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2018. Le séjour comprend la mise à disposition d'un logement meublé et l'attribution d'une bourse.