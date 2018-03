Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil d'État a nommé 13 personnes à la Commission cantonale consultative de l'égalité (CCCE) pour la législature 2017-2022. Maribel Rodriguez, la cheffe du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), continue à en assurer la présidence. Créée en 1990, la CCCE est un organe consultatif composé de membres nommés ad personam qui accompagne et soutient le BEFH dans ses activités et missions. Elle représente un lien direct avec les milieux concernés (partis politiques, associations féminines et partenaires sociaux).