Les comptes de l'Etat se soldent pour 2017 par un excédent de revenus net de 147 mios. Le résultat intègre des écritures de bouclement, des préfinancements et d'autres attributions liées à la mise en oeuvre dès 2019 de la RIE III vaudoise, pour un total de 494 mios. Hors ces éléments extraordinaires, la croissance des charges courantes reste contenue à 2,2%, comme l'année précédente. La progression des revenus et celle des recettes fiscales en particulier confirment la reprise amorcée en 2016, qui reste toutefois largement tributaire de facteurs conjoncturels et d'effets exceptionnels.