L'État de Vaud a débuté le chantier de surélévation de son bâtiment administratif situé avenue de l'Université 5 à Lausanne. Le chef du département en charge des constructions a posé symboliquement ce jour le premier élément de la structure modulaire et préfabriquée. Novateur en matière de développement durable, ce projet de rehaussement réalisé entièrement en bois local est le fruit d'un partenariat de recherche original et prometteur avec l'EPFL. Le chantier se poursuivra jusqu'en août 2018 et aboutira à la création d'une quarantaine de places de travail supplémentaires.