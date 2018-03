Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les psychotropes sont des médicaments administrés notamment dans les EMS et dans les hôpitaux psychiatriques, où leur prescription a fait l'objet d'une attention particulière de la part du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) durant ces dernières années. Les cercles de qualité dans les EMS vaudois, généralisés à partir de 2016, ont permis à la fois une amélioration de la qualité de la prise en charge des résidents et une baisse significative des coûts des médicaments. Dans le secteur hospitalier psychiatrique, des mesures ont été mises en oeuvre par les professionnels, suite à des évaluations menées en 2015 et 2016.