Le Conseil d'Etat a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes sur l'entretien constructif des routes cantonales et communales. L'audit souligne la valeur du patrimoine routier et insiste sur la nécessité d'évaluer régulièrement son état et les besoins d'investissement pour son entretien. Le Gouvernement va poursuivre sa politique en faveur d'un réseau des routes cantonales de qualité.