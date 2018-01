Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) reconduit pour une durée indéterminée l'action lancée l'an dernier avec les CFF en faveur des conductrices et conducteurs seniors renonçant spontanément à leur permis de conduire. Celles et ceux qui feront ce choix pourront obtenir un bon, à faire valoir lors de l'achat d'un abonnement général ou d'un abonnement demi-tarif découverte d'une validité de deux mois. Déjà proposée de mai à décembre 2017, cette action a rencontré un très bon écho, puisque 751 personnes ont répondu à l'initiative.