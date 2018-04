Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Après deux ans et quatre mois de travaux de conservation et de restauration, le château cantonal Saint-Maire rouvrira ses portes le samedi 14 avril. La partie officielle se déroulera le matin en présence des Autorités vaudoises et des quelque 450 invités attendus. L'après-midi sera consacré au public, qui pourra visiter le château rénové et ses aménagements contemporains, parmi lesquels le centre de presse situé dans la cave sud, la salle de réunion vitrée logée dans la charpente des combles, ou encore la spectaculaire intervention artistique gravée sur le grand mur de l'annexe Delagrange.