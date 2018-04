Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

C'est dans le cadre de la politique d'insertion et de développement de logements temporaires d'urgence du Département de la santé et de l'action sociale que le tout premier hôtel-entreprise d'insertion vaudois vient d'ouvrir à l'hôtel de l'Union à Epalinges. Doté de 41 chambres destinées à des familles ou des personnes seules, il comprendra également un restaurant qui ouvrira d'ici la fin de l'année. Le projet est porté par Démarche société coopérative - entreprise à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, active depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'insertion socioprofessionnelle.