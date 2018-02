Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'efficacité et la cohérence des réponses assurant la scolarité de tous les enfants dans les meilleures conditions sont au coeur des travaux conduits par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) depuis sept mois. Cette double exigence amène le DFJC à décider la mise en oeuvre de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) pour la rentrée scolaire d'août 2019. Ce volet du soutien aux élèves souffrant de troubles et déficiences sera alors intégré dans un dispositif global. Dans les établissements de la scolarité obligatoire, les prestations de pédagogie spécialisée seront organisées en coordination avec les mesures socio-éducatives et les mesures d'intégration des élèves issus de la migration, ainsi que les mesures de prévention.