VP Bank voit son bénéfice s'envoler en 2017, dividende relevé

Zurich (awp) - VP Bank a enregistré en 2017 un forte hausse de son volume d'affaires, avec des retombées très positives sur les recettes et la rentabilité. La banque privée liechtensteinoise a surtout réalisé une collecte d'argent fructueuse, après une année 2016 poussive. Les actionnaires participeront à la fête avec un relèvement du dividende.L'établissement basé à Vaduz a renforcé son bénéfice net de 13,4% sur un an à 65,8 mio CHF. Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende de 1 CHF pour l'action A, à 5,50 CHF par titre. La hausse se monte à 0,10 CHF pour l'action B, qui atteint 0,55 CHF. L'assemblée du 27 avril aura le dernier mot.Les entrées nettes d'argent se sont inscrites à 1,89 mrd CHF, contre 7,4 mio douze mois auparavant. Les actifs clientèle se sont envolés de 13,0% à 40,38 mrd CHF.La hausse chatouille les 10% pour les recettes, qui ont crû à 300,1 mio CHF. Toutes les lignes de métier s'inscrivent à la hausse.La série de chiffres dévoilée par VP Bank s'inscrit dans le cadre des prévisions des analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) et de Research Partners. Certains indicateurs comme le dividende A ou les afflux nets d'argent dépassent les attentes.L'établissement ne fournit aucune prévision chiffrée pour 2018. Dans un communiqué, il affirme se concentrer sur la croissance et conserve sont objectif de recruter 75 conseillers à la clientèle d'ici fin 2019.fr/al(AWP / 06.03.2018 07h50)