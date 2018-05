VTC: Taxify accueille Daimler à son capital et lève 175 M USD

Paris - Taxify, plateforme européenne de VTC concurrente de l'américain Uber, a annoncé mercredi avoir levé 175 millions de dollars, ouvrant notamment son capital au constructeur Daimler pour financer des développements technologiques et son expansion internationale.Cette société de voitures de transport avec chauffeur (VTC) comptait déjà le géant chinois Didi Chuxing parmi ses actionnaires, à un peu moins de 20% du capital. Didi Chuxing, qui avait racheté en 2016 les activités de Uber en Chine et affirme contrôler 90% de son marché national, figure parmi les principaux participants de la levée de fonds pour un montant non précisé.La part de Daimler n'a pas non plus été communiquée. Le constructeur allemand (Mercedes et Smart), qui investit beaucoup dans les services de mobilité, avait acquis fin décembre une participation majoritaire dans la plateforme française concurrente Chauffeur Privé.Korelya Capital, le fonds de capital-risque fondé et présidé par l'ancienne ministre française de la Culture Fleur Pellerin, a également participé au tour de table, au côté "d'autres investisseurs historiques". L'opération "porte la valorisation de Taxify à 1 milliard de dollars" a affirmé la société dans un communiqué.Markus Villig, le jeune dirigeant (24 ans) et co-fondateur en 2013 de cette société estonienne, a expliqué à l'AFP vouloir consacrer les 175 millions de dollars à des investissements "dans la technologie et dans l'expansion géographique", avec une priorité sur le marché français.Il a précisé que les fondateurs de l'entreprise restaient majoritaires dans le capital de la société qui vise 150 à 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018.Taxify revendique plus de 10 millions de passagers et 500.000 chauffeurs dans plus de 25 pays en Europe et en Afrique. L'entreprise affirme enregistrer "le plus fort taux de croissance dans le monde" sur son secteur d'activité.Le groupe se targue notamment de prélever des commissions inférieures à celles du californien Uber sur le prix des courses, permettant aux conducteurs d'atteindre des revenus plus élevés.(©AFP / 30 mai 2018 04h00)