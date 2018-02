VTC: appel à une "grève illimitée" à partir du 17 février pour un tarif minimum

Plusieurs syndicats et collectifs de VTC appellent l'ensemble des chauffeurs à une "grève illimitée à partir du 17 février" pour réclamer la mise en oeuvre d'un tarif minimum dans la profession, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.Regroupées au sein d'une nouvelle structure appelée "l'Union des VTC", ces organisations, dont la CFDT-VTC/Loti et FO, regrettent le "silence gouvernemental" face à leur demande d'une tarification minimum.La ministre des Transports, Élisabeth Borne, avait annoncé le 8 décembre le lancement imminent d'une "mission de réflexion sur la régulation du secteur", notamment sur "la réglementation du temps de conduite" et "la mise en place d'une tarification minimale".Mais aujourd'hui, "les VTC ne voient aucune avancée significative", souligne le communiqué.Les VTC sont donc appelés "à se mettre en grève illimitée à partir du 17 février", ainsi qu'à participer à des "actions de blocages, manifestations et regroupements organisés sur l'ensemble du territoire pour montrer leur détermination à obtenir une tarification leur permettant de vivre", indique le communiqué.(©AFP / 06 février 2018 20h08)