VTC: un syndicat assigne la ministre des Transports, sa requête rejetée

Paris - Le justice a débouté vendredi FO-Capa VTC dans sa demande d'assigner Élisabeth Borne, la ministre des Transports, pour avoir permis à certains chauffeurs, non titulaires de la carte VTC, d'exercer temporairement après le 31 décembre, selon une décision consultée par l'AFP.Le syndicat avait lancé une procédure en urgence (un référé d'heure à heure) devant le tribunal administratif de Paris, dénonçant une remise en cause de la loi Grandguillaume de décembre 2016.La loi prévoit que seuls les titulaires d'une carte professionnelle VTC pourront exercer à partir du 1er janvier. Le gouvernement précédent entendait ainsi mettre fin à l'exercice illégal de la profession par les chauffeurs LOTI (transport collectif).Le 8 décembre, la ministre des Transports a néanmoins confirmé que ces derniers pourront "continuer à exercer temporairement", à condition qu'ils aient "engagé les démarches nécessaires pour devenir VTC avant la fin de l'année".Cette tolérance s'adresse à ceux qui auront, avant la fin de l'année, déposé en préfecture "un dossier d'équivalence recevable" ou réussi l'examen théorique d'accès à la profession de VTC, selon son communiqué.Élisabeth Borne "incite à l'illégalité" en proposant aux LOTI de contourner la loi Grandguillaume, a soutenu Helmi Mamlouk, secrétaire général de FO-Capa VTC.Mais dans une ordonnance rendue vendredi, dont l'AFP a eu copie, le juge des référés a conclu que "la requête (était) manifestement irrecevable" sur la forme.Le syndicat, qui réclamait à l'Etat une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, va déposer prochainement une nouvelle requête, a-t-on appris auprès de lui.(©AFP / 29 décembre 2017 16h26)