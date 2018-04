Valartis a nettement réduit sa perte en 2017

Zurich (awp) - Le groupe financier Valartis a subi en 2017 une perte nette, toutefois conforme aux prévisions de la direction et bien inférieure à celle de l'exercice précédent. D'importantes mesures d'économie ont marqué l'année écoulée de leur empreinte. Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour 2018.La société zougoise d'investissement a enregistré une perte nette de 1,8 millions de francs contre -38,1 millions en 2016, indique Valartis mardi. La contreperformance s'explique par une perte de change au moment de la cession de la participation dans la Société des centres commerciaux d'Algérie.A fin février, le groupe avait lancé un avertissement sur résultats. La perte nette était alors attendue entre 1 et 2,5 millions de francs.Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende inchangé de 20 centimes par action.Des fluctuations de change et la fin de certains contrats de service ont entrainé une chute du produit d'exploitation de 31,1% sur un an, à 10,2 millions. Les charges d'exploitation ont fondu de 39% à 12,0%.La somme du bilan s'est inscrite à 177 millions, en recul de 6,3%.La direction s'attend à une année 2018 difficile, sans toutefois s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées. La recherche d'investissements supplémentaires constitue la priorité pour l'exercice en cours.fr/rp(AWP / 10.04.2018 08h05)