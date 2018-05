Valiant avec le vent en poupe au 1er trimestre, malgré des volumes en berne

Zurich (awp) - Valiant a stagné dans son coeur de métier au premier trimestre, les volumes d'hypothèques n'ayant que faiblement progressé sur trois mois. Malgré cela, le groupe bancaire bernois a enregistré une croissance des recettes dans toutes les lignes de métier et amélioré nettement son bénéfice. Pour 2018, le résultat devrait rester stable en rythme annuel.L'acquisition de Triba Partner Bank, dont l'intégration doit être terminée ce mois, a largement contribué à la bonne marche des affaires du groupe de janvier à mars.Valiant a dégagé un bénéfice net de 26,0 millions de francs, en hausse de 9,3% sur un an, indique la banque jeudi. Sans l'apport de Triba, cet indicateur affiche une progression de 6,7%. Le résultat opérationnel s'est enrobé de 4,0% à 31,0 millions (+1,3% sans acquisition).Dans son coeur de métier, les opérations d'intérêts, la banque cotée à SIX a généré des recettes de 75 millions de francs en hausse de 4,8% ou 2,1% sans Triba. Les créances hypothécaires ont stagné (+0,5% sur trois mois) à 22,02 milliards, pour un total de prêts à la clientèle de 23,61 milliards.L'activité de gestion affiche une croissance très forte (5,0% sur un an) en prenant en compte de Triba. Les revenus issus des opérations de négoce se sont envolés de plus de 10%.Valiant a déçu les attentes du consensus AWP en matière de produit d'exploitation et de résultat opérationnel. Le bénéfice net est peu ou prou dans la cible.A fin mars, la somme du bilan de Valiant atteignait 27,68 milliards de francs.Pour l'année en cours, la banque attend un bénéfice comparable à celui de l'exercice précédent, précise le communiqué.fr/ol(AWP / 03.05.2018 07h53)