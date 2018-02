Valiant: hausse du bénéfice net annuel et du dividende

Zurich (awp) - La banque Valiant a vu en 2017 sa rentabilité s'améliorer. Le conseil d'administration proposera ainsi une hausse du dividende. L'entreprise a également annoncé la démission de son président en 2020.La banque a réalisé un bénéfice net de 119,2 mio CHF, soit une hausse de 1,5%. Le dividende sera pour sa part relevé de 0,20 CHF à 4 CHF par action, prévoit la société.Le résultat d'exploitation s'est inscrit en baisse de 2% à 136,2 mio tandis que le produit d'exploitation a pris 2,5% à 388,02 mio CHF.Les recettes dégagées par les activités de taux d'intérêt s'affichent à 296,02 mio CHF (+2%), celles des commissions et services à 62,26 mio CHF (+4,6%) et les activités de négoce ont dégagé 11,7 mio CHF (+3,2%).Le produit d'exploitation et le dividende sont supérieurs au consensus AWP, tandis que le résultat d'exploitation est conforme aux attentes et le bénéfice net quelque peu inférieur.Les résultats comprennent pour la première fois ceux de Triba, une banque rachetée et dont Valiant détient 98% des titres. L'intégration devrait être achevée à mi-2018.Les charges d'exploitation ont pour leur part pris 2,3% à 226,0 mio CHF.Au niveau du bilan, les prêts à la clientèle ont augmenté de 2,2% et les volumes des hypothèques ont également pris 2,2%, sans tenir compte du rachat de Triba. Par contre les avoirs ont diminué de 1,4%, hors effet acquisition.Au niveau du conseil d'administration, Valiant a annoncé que l'actuel président Jürg Bucher démissionnera en 2020 lors de l'assemblée générale tandis que le directeur général Markus Gygax sera à ce moment proposé à ce poste. Ce dernier devrait intégrer l'organe de surveillance dès 2019.lk/jh(AWP / 14.02.2018 08h02)