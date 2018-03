Valiant place des Covered Bonds pour un montant de 500 mio CHF

Zurich (awp) - La banque Valiant a placé une deuxième tranche de Covered Bonds. L'emprunt, assuré par des hypothèques, a suscité un vif intérêt et la banque a placé un volume de 500 mio CHF, a-t-elle indiqué mercredi. En novembre, un emprunt du même type de 250 mio CHF avait été placé.La nouvelle tranche a une durée de six ans et un taux de 0,125%. Elle sera probablement notée "AAA" par Moody's, selon Valiant. Les bonds ont été placés au prix de 100,494% et ils seront cotés sur SIX dès le 20 avril.L'opération est destinée au refinancement des hypothèques et crédits PME et doit abaisser les coûts de refinancement. La banque prévoit de lever chaque année des Covered Bonds pour un montant d'environ 500 mio CHF.tp/cf/rp/ol(AWP / 21.03.2018 08h01)