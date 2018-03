Valiant place des covered bonds pour 500 millions de francs

La présente communication est exclusivement destinée à votre information et ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. Malgré tout le soin apporté aux présentes informations qui proviennent de sources dignes de foi, nous ne saurions garantir leur justesse, leur fiabilité, leur exactitude, leur actualité ou leur exhaustivité. Dans les limites autorisées par la loi, la Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers. Ni l'original, ni aucune copie du présent document ne doivent être envoyés ou emportés aux Etats-Unis, ni être distribués ou remis à des US Persons.





Après la première émission en novembre dernier (d'un volume de 250 millions de francs), Valiant a mis hier sur le marché la deuxième tranche de son emprunt adossé à des hypothèques. Assorti d'une durée de six ans et d'un coupon de 0,125 %, l'emprunt se verra vraisemblablement de nouveau décerner un triple A par l'agence de notation Moody's.Le volume de 500 millions de francs a pu être placé en peu de temps. Le covered bond de Valiant constitue, pour les investisseurs institutionnels, une alternative intéressante dans le segment triple A hautement concentré du Swiss Bond Index. Il a été placé au prix de 100,494 % (5 points de base au-dessous du taux mid-swap) et sera négocié à la SIX dès le 20 avril.Cet emprunt obligataire permet à Valiant d'assoir le refinancement de ses prêts hypothécaires et de ses crédits pour PME sur une base élargie et de réduire ses coûts de refinancement. La Banque prévoit de placer des covered bonds à hauteur de quelque 500 millions de francs par année.Marc Andrey, responsable des relations avec les médias, 031 320 96 01, marc.andrey@valiant.ch Marcus Händel, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,6 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.27 mars 2018 Publication du rapport de gestion 20173 mai 2018 Résultat intermédiaire au 31 mars 201823 mai 2018 Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne9 août 2018 Résultats semestriels 2018 tensid.ch / 21.03.2018 07h02)