Valiant rembourse un emprunt subordonné de manière anticipée

Comme cela a déjà été communiqué, la Banque Valiant SA procède au remboursement de son emprunt subordonné tier 2 au 23 avril 2018. Cet emprunt à hauteur de 150 millions de francs assorti d'un taux d'intérêt de 4 % sera intégralement remboursé. Avec cette mesure, Valiant ramène son ratio de fonds propres total très solide de 17,2 % (au 31.12.2017) dans la fourchette visée de 15 à 17 %.Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, marc.andrey@valiant.chMarcus Händel, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chValiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,6 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.27 mars 2018 Publication du rapport de gestion 20173 mai 2018 Résultat intermédiaire au 31 mars 201823 mai 2018 Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne9 août 2018 Résultats semestriels 2018 tensid.ch / 14.03.2018 07h01)