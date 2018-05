Vallourec: contrat pour équiper les réacteurs EPR d'Hinkley Point

VALLOUREC

Paris - Le groupe Vallourec, spécialiste des tubes sans soudure, a annoncé mardi avoir signé avec Framatome un "important contrat" portant sur la fabrication de 47.500 tubes destinés aux deux réacteurs nucléaires EPR en construction à Hinkley Point, en Angleterre.La production de cette commande débutera courant 2018 dans l'usine de la filiale de Vallourec, Valinox Nucléaire, à Montbard (Côte-d'Or), a indiqué le groupe français dans un communiqué. Le montant du contrat n'a pas été divulgué.Ces tubes équiperont les huit générateurs de vapeur d'Hinkley Point C. Ils permettent de transférer la chaleur du réacteur au circuit secondaire qui produit l'électricité."Ce contrat (...) témoigne de la solidité de notre collaboration de longue date avec Framatome", a commenté le président du directoire de Vallourec, Philippe Crouzet, cité dans le communiqué.L'énergéticien français EDF a été retenu pour le projet d'Hinkley Point, dont la construction a démarré en mars 2017, pour un coût estimé à 19,6 milliards de livres (22,4 milliards d'euros).En juillet dernier, EDF avait évoqué un "risque" de retard de 15 mois pour le premier réacteur, censé entrer en service fin 2025, et de 9 mois pour le second, qui doit démarrer six mois plus tard.sbo/tq/az(©AFP / 29 mai 2018 16h53)